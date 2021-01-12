Uraz Kaygılaroğlu’dan aşk dolu paylaşım! Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ile görüntüleri

STAR TV’nin iddialı dizilerinden ‘’ dizisinde oynayandizide ki iyimserliği ve sempatikliği ile seyirciler tarafından tam puan almayı başardı. Birçok projede adını duyuran başarılı oyuncunun şu an ki projesi ise STAR TV’de yayınlanan ‘Sefirin Kızı’ dizisinde oynamaktadır. 2019 yılında Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini bitiren oyuncunun bu evlilikten bir tane kızı bulunmaktadır.

Adını birçok farklı kişilerle duyduğumuz oyuncunun yeni aşkı ise menajeri oldu. 2,2 milyon takipçi hesabı olan oyuncu instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni ilanını duyurdu. Fotoğrafta sarmaş dolaş poz veren oyuncu menajeri Gamze Okutan’dır.



