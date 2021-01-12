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Uraz Kaygılaroğlu’dan aşk dolu paylaşım! Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ile görüntüleri

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni bir ilişkiye başlaması ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım il olay oldu. Menajeri ile aşk yaşayan oyuncu 2019 yılında evliliğini sonlandırmıştı. Evliliğinden bir kızı olan oyuncu paylaştığı fotoğraf ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

12 Ocak 2021 Salı 19:36
Uraz Kaygılaroğlu’dan aşk dolu paylaşım! Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ile görüntüleri
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STAR TV’nin iddialı dizilerinden ‘Sefirin Kızı’ dizisinde oynayan Uraz Kaygılaroğlu dizide ki iyimserliği ve sempatikliği ile seyirciler tarafından tam puan almayı başardı. Birçok projede adını duyuran başarılı oyuncunun şu an ki projesi ise STAR TV’de yayınlanan ‘Sefirin Kızı’ dizisinde oynamaktadır. 2019 yılında Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini bitiren oyuncunun bu evlilikten bir tane kızı bulunmaktadır.

 Adını birçok farklı kişilerle duyduğumuz oyuncunun yeni aşkı ise menajeri oldu. 2,2 milyon takipçi hesabı olan oyuncu instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni ilanını duyurdu. Fotoğrafta sarmaş dolaş poz veren oyuncu menajeri Gamze Okutan’dır.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Uraz KaygılaroğluSefirin KızıGamze Okutan
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