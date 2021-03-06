İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi

Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisinin aşkı belgelendi. Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımında Berraz Tüzünataç’ı etiketledi.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:30
Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi
Takip Et:

Oyuncu Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu arasında çıkan aşk iddiaları gündem e bomba gibi düşmüştü. İki isimden de iddialara yönelik bir açıklama gelmemişti. İddiaların ne derece doğru olduğu bilinmiyorken, bugün yılın aşkı belgelendi.

Yakışıklı Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya uygulaması instagram üzerinden yaptığı paylaşımda sevgilisini gizli etiketlemişti. Yakışıklı oyuncunun dikkatli takipçilerinin gözünden gizli etiket kaçmadı. Bu paylaşımla birlikte 2021 yılının sürpriz aşkı belgelenmiş oldu.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uraz KaygılaroğluBerrak Tüzünataç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef jürisi Şef Danilo Zanna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden babası ile geçirdiği son anları anlattı
MasterChef jürisi Şef Danilo Zanna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden babası ile geçirdiği son anları anlattı
MasterChef Suna Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı
MasterChef Suna Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?

Popüler Haberler

Bugün hangi maçlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi Süper Lig takımların maç yayın programı
Günlük burç yorumları 5 Mart 2021 Cuma
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği
TSK akıllı kart nedir, nasıl başvuru yapılır, hangi belgeler gereklidir?
Yeşil Kart ne işe yarıyor? Kimler Yeşil Kart sahibi olabilir?
Asgari ücretli çalışan hangi bankadan, en fazla ne kadar kredi çekebilir?
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
Yeni sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? Hangi tarihlerde ve saatlerde uygulanacak, neleri kapsayacak?
Uğur Dündar ile Halk Arenası Sözcü TV İle Geri Dönüyor! Sözcü TV Nasıl İzlenir?
KPSS 2019/6 atama taban puanları kaçta kalmıştır? KPSS 2019/6 öğretmen atama taban puanları kaçtır? Öğretmen olarak en düşük kaç puanla atama olmuştur?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Nisan Salı yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Edho Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Mart 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.