Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi

Oyuncu Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu arasında çıkan aşk iddiaları gündem e bomba gibi düşmüştü. İki isimden de iddialara yönelik bir açıklama gelmemişti. İddiaların ne derece doğru olduğu bilinmiyorken, bugün yılın aşkı belgelendi.

Yakışıklı Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya uygulaması instagram üzerinden yaptığı paylaşımda sevgilisini gizli etiketlemişti. Yakışıklı oyuncunun dikkatli takipçilerinin gözünden gizli etiket kaçmadı. Bu paylaşımla birlikte 2021 yılının sürpriz aşkı belgelenmiş oldu.