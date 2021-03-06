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Uraz Kaygılaroğlu Berrak Tüzünataç aşkı magazin dünyasına bomba gibi düştü!

Yedi Güzel Adam dizisi ile kariyerinin zirve noktasına ulaşan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Berrak Tüzünataç'a abayı yakmış durumda. İkilinin aşkı artık saklanmayan bir gerçek.

06 Mart 2021 Cumartesi 11:47
Uraz Kaygılaroğlu Berrak Tüzünataç aşkı magazin dünyasına bomba gibi düştü!
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Magazin dünyası her gün başka bir aşk dedikodusu ile çalkalanmaya devam ediyor. Aşk haberlerinin art arda gelmesi magazin meraklılarını da meraklandırıyor. En son bomba oynadıkları dizi ve fimler de oldukça başarılı işler çıkarten Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu oldu. İkili arasında aşk yaşandığı dedikodusu geçen günlerde ortaya atılmıştı.

Son olarak 'Sefirin Kızı' yapımında Gediz karakterine hayat veren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, uzun zamandır aradığı aşkı, sevgiyi en sonunda bulduğu iddia edildi. Uraz Kaygılaroğlu’nun ismi son günlerde Berrak Tüzünataç ile anılmaya başlandı.

Magazin dünyasının ünlü isimlerin birlikteliği ortaya atılmış ama bir delil gün yüzüne çıkmamıştı. İki isim aşklarını artık ilan ettiler.

Uraz Kaygılaroğlu Spotify hesabından şarkı dinlerken Instagram'dan Berrak Tüzünataç'ı etiketleyerek bir bakıma ilanı aşk etmiş oldu. Bu paylaşım takipçiler tarafından binlerce beğeni aldı ve gündeme adeta bomba gibi düştü.

Kaygılaroğlu geçmiş yıllarda Melis İşiten ile ilişkisine son vermiş ve ismi pek çok kez farklı adlarla anılmıştı.

Gündemin önemli aşkı olan Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç beraberliği ile ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz. 



Son Güncelleme: 06.03.2021 11:47
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Anahtar Kelimeler:
Uraz KaygılaroğluBerrak Tüzünataç
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