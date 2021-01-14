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Uraz Kaygılaroğlu aşk iddialarını tiye aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem yaratan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir paylaşım yaparak hakkında çıkan aşk iddialarını tiye aldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:07
Uraz Kaygılaroğlu aşk iddialarını tiye aldı
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Menajeri ile sarmaş dolaş poz veren Kaygılaroğlu’na ilk tepki eski eşi Melis İşiten’den gelmişti. İşiten Twitter hesabından paylaşım yaparak ‘’Bugün sana hissettirileni unutma’’ ifadelerini kullanmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu iddiaları tiye aldı

Melis İşiten ile boşandıktan sonra adı sık sık aşk iddialarına karışan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile iddiaları güçlendirdi. Menajeri olduğu öğrenilen bir kadınla sarılarak çekilmiş pozunu paylaşan Kaygılaroğlu’na ilk tepki kızının annesi Melis İşiten’den gelmişti.

Uraz Kaygılaroğlu aşk iddialarının ardından kendi pozunu tiye alan bir paylaşım daha yaptı. Ünlü oyuncu, erkek bir arkadaşıyla aynı pozları vererek hesabında paylaştı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
Uraz KaygılaroğluMelis IşitenSosyal Medya
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