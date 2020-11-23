Ünlü youtuber feci kazada ölümden döndü! Enes Batur kaza geçirdi

Sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana gelen kazada trafikte seyir halinde bulunan ünlü youtuber Enes Batur, bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjde bulunan ağaca, daha sonra yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.

Aracın tekeri yerinden fırladı

Yaşanan feci kazada Enes Batur'un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlardı. Yaşanan kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken ünlü youtuber kazadan hafif yaralar alarak kurtuldu.

Yaşanan kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur'un ilk sağlık kontrolü olay yerinde yapıldı.

Sevgilisi sarılarak teselli etti

Yaşadığı kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti.

Ünlü youtuber sevgiline sarılarak göz yaşlarına hakim olamazken ilk müdahalenin ardından Enes Batur hastaneye kaldırıldı

Polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

