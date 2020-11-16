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Ünlü TV yıldızı Amber Turner yunan adalarında sarı bikinisiyle olay oldu

İngiltere'de televizyon dünyasının yakından tanınan isimleri arasında yer alan ünlü Tv Yıldızı Amber Turner Yunan adalarında sarı bikinisiyle görütülendi. Turner'in bu görüntüleri olay oldu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 14:57
Ünlü TV yıldızı Amber Turner yunan adalarında sarı bikinisiyle olay oldu
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İngiltere'de televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan 27 yaşındaki ünlü televizyon yıldızı Amber Tuner yaz aylarının son günlerini  Yunan adalarında geçiriyor.

Başarılı televiyon yıldızı yoğun iş temposundan bulduğu fırsatı değerlendirip Girit adasına tatile gitti. Ada'Da sahilde güneşlenirken objektiflere takılan Tuner , sarı bikinisiyle ve formda vücuduy olay oldu.

27 yaşındaki yıldız zaman zaman sahilde yürüdü ve verdiği pozlar ile Yunan tanrıçası'na benzetildi.

Amber Tuner yaz boyunca ülkesinde yoğun bir şekilde çalışmış ve diğer ünlü modeller gibi tatil için fırsat bulamamıştı.


Son tatil fırsatını iyi değerlendiren Amber Tuner girit adasında çıktığı tatilin pozlarını haberimizde bulabilirsiniz..

 

İşte 27 yaşındaki başarılı modelin Yunan Tanrıçasına benzetildiği sarı bikinisiyle verdiği o çok özel pozlar 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 14:57
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