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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

Ünlü türkücü gece geç saatlerde tansiyonun yükselmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçının kalbinde kalınlaşma olduğu tespit edildi.

02 Şubat 2021 Salı 21:03
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı
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Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, omuz ağrısı sebebiyle Maslak’ta bulunan bir özel hastaneye kontrole gitti. Kontrolleri yapıldıktan sonra evine dönen ünlü türkücü gece saatlerinde yüksek tansiyondan dolayı hastaneye kaldırıldı.

Kalbinde kalınlaşma var

Sabah saatlerine kadar hastanede tedavi edilen Tuncer, sağlık durumu iyileşmesinin sonrasında hastaneden taburcu edildi. Basın mensuplarına bilgi veren ünlü türkücünün eşi Işıl Tuncer, Mahmut Tuncer’in kalbinde kalınlaşma olduğunu tedavisine bundan sonrada devam edileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tuncerışıl Tuncer
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