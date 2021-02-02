Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, omuz ağrısı sebebiyle Maslak’ta bulunan bir özel hastaneye kontrole gitti. Kontrolleri yapıldıktan sonra evine dönen ünlü türkücü gece saatlerinde yüksek tansiyondan dolayı hastaneye kaldırıldı.

Kalbinde kalınlaşma var

Sabah saatlerine kadar hastanede tedavi edilen Tuncer, sağlık durumu iyileşmesinin sonrasında hastaneden taburcu edildi. Basın mensuplarına bilgi veren ünlü türkücünün eşi Işıl Tuncer, Mahmut Tuncer’in kalbinde kalınlaşma olduğunu tedavisine bundan sonrada devam edileceğini söyledi.