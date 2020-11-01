Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'a deprem şoku! Ofisi oradaymış: O panik ve korkuyla...

Seferihisar’da meydana gelen depremde birçok ev yıkıldı ve zarar gördü. Enkaza dönen evlerden biri olan 8 katlı Rızabey Apartmanına komşu olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Bir yıl önce ailesi ile birlikte İzmir’e taşınan ve Bayraklı’da Ofisi bulunan Yıldızhan o korku ve panik anlarını anlattı.

Deprem sırasında ofiste olduğunu ve yaşadığı deprem anlarında akına tek evlatları geldiğini anlatan ünlü türkücü hala kendine gelemediğini çocuklarının olanlardan çok etkilendiğini ve ofisinin yanındaki binanın enkaza dönmesini korkuyla izlediğini belirtirken tek duasının kimsenin zarar görmemesi olduğu ifade etti.

İzzet Yıldızhan yaşanılan korkunç depremde ederken geçmiş olsun dileklerini iletirken vefat eden herkesin ailelerine başsağlığı diledi.

