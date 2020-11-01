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Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'a deprem şoku! Ofisi oradaymış: O panik ve korkuyla...

İzmir’de meydana gelen korkunç depremde kurtarma çalışmaları sürerken depremde çıkan ayrıntılardan bir tanesi de Türkücü İzzet Yıldızhan’ın ofisinin depremde yıkılan Rıza Apartmanının yanında olduğu ve Ünlü türkücü yaşadığı o korku dolu anları anlattı

01 Kasım 2020 Pazar 22:26
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'a deprem şoku! Ofisi oradaymış: O panik ve korkuyla...
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Seferihisar’da meydana gelen depremde birçok ev yıkıldı ve zarar gördü. Enkaza dönen evlerden biri olan 8 katlı Rızabey Apartmanına komşu olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan yaşadığı korku dolu anları anlattı.


Bir yıl önce ailesi ile birlikte İzmir’e taşınan ve Bayraklı’da Ofisi bulunan Yıldızhan o korku ve panik anlarını anlattı. 

Deprem sırasında ofiste olduğunu ve yaşadığı deprem anlarında akına tek evlatları geldiğini anlatan ünlü türkücü hala kendine gelemediğini çocuklarının olanlardan çok etkilendiğini ve ofisinin yanındaki binanın enkaza dönmesini korkuyla izlediğini belirtirken tek duasının kimsenin zarar görmemesi olduğu ifade etti.

İzzet Yıldızhan yaşanılan korkunç depremde ederken geçmiş olsun dileklerini iletirken  vefat eden herkesin ailelerine başsağlığı diledi.



Son Güncelleme: 01.11.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
Depremİzzet Yıldızhan
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