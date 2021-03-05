Ünlü türkücü Güler Işık kimdir?

Türk halk müziği başarılı sanatçısı Güler Işık, ekranlara bambaşka biri olarak yerini alıyor. Çeşitli gündüz kuşağı programlarına konuk olan türkücü, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanında nabzını tutuyor.

Güler Işık kimdir?

Memleketi Şanlıurda olan sanatçı 1967 doğumludur. Çocukluk yıllarının imkansızlıklarla geçtiğini anlatarak, babasının evi geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını vurguladı. Farklı dizi ve filmlerde rol almıştır. Sesiyle tanınmıştır.

Dişi tatlıses olarak bilinen sanatçı, bir dönem kanser hastalığıyla savaşmanın ardından umreye gidip geldikten sonra tesettüre girmiştir. Dini öğrendikten sonra türkü hayatına geri adım atmıştır.

Ailesinin desteğiyle müzik hayatına atılan türkücü, Halk Müziği eğitimini tamamlayarak birkaç mekanda şarkı söylemiştir. Ankara Radyosuyla, Ankara'ya göç ettikten sonra tanışarak bir yarışma sonucunda kaset çıkmadan televizyon ekranlarında soluğu aldı. Plak ve kaset teklifleri yağdı.

Kırgın, Şey Yani ve Acılar adlı albümleri vardır.