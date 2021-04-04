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Ünlü sunucu Saba Tümer'in kahkahası 90 bin TL'ye satın alındı!

Pek çok kişinin kahkahalarını akıllara kazıdığı ünlü sunucu Saba Tümer'in, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım dikkat çekti. Saba Tümer'in kahkaha dolu paylaşımı 90 bin TL'ye satıldı. İşte detaylar...

04 Nisan 2021 Pazar 13:54
Ünlü sunucu Saba Tümer'in kahkahası 90 bin TL'ye satın alındı!
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Pek çok kişinin kahkahalarıyla tanıdığı ünlü sunucu Saba Tümer'in, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

90 Bin TL değerinde kahkaha

Twitter üzerinden paylaşım yapan Saba Tümer, yaptığı paylaşımda gülüşünü satışa çıkardığını açıkladı. Bu durumu ise "dünyada bir ilk" şeklinde duyurdu. Ardından İzzet Pinto tarafından satınan alınan kahkahanın fiyatı 90 bin TL oldu.

"Dünyada bir ilk"

Tümer toplumsal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünyada bir ilk!!! Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı! Sevgili İzzet Pinto 90.000 TL ödedi!!! Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla “Kahkaha Korusu” yaptırmak için bağışlıyorum… Bağışlar gerçekleşince dekontları story kısmında paylaşacağım” sözlerine yer verdi.

Küresel Agency’nin CEO’su İzzet Pinto ile ünlü sunucu Saba Tümer’in Twitter'dan gerçekleştirdikleri sohbet hayranlarının da dikkatini çekti. Pinto Tümer’e ” Şu an Türkiye’nin en çok muhtaçlığı senin kahkahan. Bu yüzden bunu dijital bir sanat yapıtı olarak değerlendirebilirim. 80 bin TL teklif ediyorm.” dedi. Lakin ikili 90 bin TL’de anlaştı.



Son Güncelleme: 04.04.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Saba TümerKahkahaSatın90 Bin
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