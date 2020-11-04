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Ünlü sunucu Eser Yenenler'den güzel haber geldi

Koronavirüse yakalanarak sevenlerini üzen ünlü sunucu Eser Yenenler, yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak hastalığı yendiğini duyurdu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:57
Ünlü sunucu Eser Yenenler'den güzel haber geldi
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Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Eser Yenenler, yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

‘’Evimize döndük’’


Eser Yenenler’in test sonucunun pozitif çıkmasıyla hamile eşi Berfu Yenenler, oğlu Kuzey’i de alarak ailesinin yanına gitmişti. Eşinin testi negatif çıktıktan sonra evine döndüğünü ve iyi olduklarını belirten Yenenler, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.



Son Güncelleme: 04.11.2020 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Eser YenenlerBerfu YenenlerKORONA
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