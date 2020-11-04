Ünlü sunucu Eser Yenenler'den güzel haber geldi

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Eser Yenenler, yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

‘’Evimize döndük’’

Eser Yenenler’in test sonucunun pozitif çıkmasıyla hamile eşi, oğlu Kuzey’i de alarak ailesinin yanına gitmişti. Eşinin testi negatif çıktıktan sonra evine döndüğünü ve iyi olduklarını belirten Yenenler, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.