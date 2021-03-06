Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’dan esprili paylaşım!

Kısa zaman öncesinde Bebek’te mekân çıkışı görüntülenen ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy beyaz ekmek ile alakalı söylemlerini değiştirerek “21 yıl değil tabi ki ama ekmek yemeyeli bayağı oldu.” açıklamalarında bulundu.
Ünlü sunucu güzellik sırlarını açıkladı!
Cildinin kuru olduğunu söyleyen sunucu, haftada bir gün mutlaka nemlendirici maske uyguladığını söyledi. Ayda iki kez yüzüne peeling yaptığını açıklayan Esmersoy, kilosu için ise günde 1,5 litre su tükettiğini ve detoks içecekleri kullandığını açıkladı. Yüzünü güneşten koruyan sunucu, mümkün olduğu kadar makyaj yapmadığını ve günde iki öğün yediğini söyledi.
Son Güncelleme: 06.03.2021 11:53