Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’dan esprili paylaşım!

Kısa zaman öncesinde Bebek’te mekân çıkışı görüntülenen ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy beyaz ekmek ile alakalı söylemlerini değiştirerek “21 yıl değil tabi ki ama ekmek yemeyeli bayağı oldu.” açıklamalarında bulundu.





Ünlü sunucu güzellik sırlarını açıkladı!

1998 yılında Azeri şarkıcı Günel’in klibinde oynayan sunucu elinde sandviçle görüntülerinin çıkmasının ardından 23 yıl geçti. ‘Didem’ klibinin sosyal medyada oldukça ilgi görmesinin ardından 44 yaşındaki Burcu Esmersoy esprili açıklamada bulundu. Esmersoy: “İşte Burcu Esmersoy'un son yediği ekmek" dedi.

Cildinin kuru olduğunu söyleyen sunucu, haftada bir gün mutlaka nemlendirici maske uyguladığını söyledi. Ayda iki kez yüzüne peeling yaptığını açıklayan Esmersoy, kilosu için ise günde 1,5 litre su tükettiğini ve detoks içecekleri kullandığını açıkladı. Yüzünü güneşten koruyan sunucu, mümkün olduğu kadar makyaj yapmadığını ve günde iki öğün yediğini söyledi.