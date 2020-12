Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz sene evinde düşerek kaburgasını kırmıştı. Bu yaşanan üzücü olaydan sonra zaten ünlü sunucunun hali hazırdaki rahatsızlığı olan kaçış sendromu rahatsızlığı tekrar nüksetmişti. Şu an 63 yaşında olan Mehmet Ali Erbil aylarca hastanede tedavi gördü ve uzun bir aranın ardından taburcu oldu. Hastaneden taburcu olmasına rağmen ünlü şovmenin her ay düzenli olarak doktor kontrolleri devam ediyor. evden de ekstra olarak fizik tedavi uygulaması alan Erbil’in rutin kontrolleri devam ederken ayda bir defa hastanede kaldığı ortaya çıktı. Maslakta bulunan özel bir hastanede tedavi olduğu esnada görüntülü görüşme yaptığı yakın arkadaşı olan Ercan Avşar ın ,Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ekran görüntüsünü çekip kendi şahsi sosyal medya hesabından paylaşarak geçmiş olsun niyetlerini ve Erbil’i ne kadar sevdiğini not düştü.

Gülümseten Görüntü

Büyük Sürpriz Yakın

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil geçen haftalar da küçük kızı Yasmin’in yaş gününü kutladı. Kızının doğum gününü beraber çekilmiş pozlar ile birlikte paylaşarak “bugün benim prensesim doğmuş” notunu da yazan Erbil kızı, eski eşi ve oğlu ile beraber mutluluk pozu vermişti.

Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil şahsi sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak ” O benim her şeyim çok merak ediyordunuz işte sizin içi az önce çekilmiş bir fotoğrafı. Ayrıca şu an söyleyemiyorum ama çok yakında çok büyük bir sürprizi var” notunu yazdı.

