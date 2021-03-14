Ünlü şarkıcının acı günü! Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Zeynep Dizdar, babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 4 yıl önce de annesi ölen ünlü şarkıcı, şimdide babasını kaybetmesi sevenleri ve hayranlarını da üzdü.

Ünlü şarkıcı, babasını kaybetmenin acısını aktardığı paylaşımında acı ve üzüntü içinde olduğunu belirterek sevenlerinde babası için bol bol dua istedi. Babasını ne kadar çok sevdiğini dile getiren ünlü şarkıcının anne ve babaların haklarının asla ödenmeyeceğini de söylemesi hayranlarını oldukça fazla duygulandırdı.