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Ünlü şarkıcının acı günü! Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar, babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acısını sevenleriyle paylaşmak isteyen Dizdar, sosyal medya hesabından bol bol dua istedi.

14 Mart 2021 Pazar 19:47
Ünlü şarkıcının acı günü! Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti
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Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Zeynep Dizdar, babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 4 yıl önce de annesi ölen ünlü şarkıcı, şimdide babasını kaybetmesi sevenleri ve hayranlarını da üzdü.

Ünlü şarkıcı, babasını kaybetmenin acısını aktardığı paylaşımında acı ve üzüntü içinde olduğunu belirterek sevenlerinde babası için bol bol dua istedi. Babasını ne kadar çok sevdiğini dile getiren ünlü şarkıcının anne ve babaların haklarının asla ödenmeyeceğini de söylemesi hayranlarını oldukça fazla duygulandırdı.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
Kamuran DizdarBabasıZeynep Dizdar
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