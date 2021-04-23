Ünlü şarkıcı Yener Çevik’in başarısı! 185 kilo verdi!

Ünlü şarkıcı Yener Çevik, son zamanlarda çıkardığı şarkıları ile birçok insana rap türünü sevdirmeyi başardı. Milyonlarca kişi tarafından beğenilerek takip edilen ünlü şarkıcı Armağan Çağlayan’ın ‘Gör Beni’ adlı programına konuk oldu. Açıklamaları ile herkesin dikkatini çeken şarkıcı lise mezunu olduğunu eşinin ise beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi. Son çıakrdığı 'Yıkıla Yıkıla' şarkısı ile oldukça dikkat çeken Çevik, klibi ile gündeme geldi. Şarkılarında duygusallık barındıran rapçi katıldığı programda zor günler yaşadığına değindi. "İstanbul'da yatmadığım bank kalmadı" diyerek birçok izleyiciyi derinden etkilerken şarkıcının birçok alanda başarısı konuşulmaya devam ediyor.





İki kardeş olduklarını abisinin kimya öğretmeni olduğuna değindi. Zorlukları artıya çevirdim diyerek kendini açıklayan Çevik “Benim için zorluklar öğretmenim. İşsiz kalınca İstanbul'a geldim. Doldurmadığım CV, bırakmadığım fabrika kalmadı. Evde tınaklarımı yiyorum 'ben niye başarılı olamıyorum' diye. Çünkü iyi müzik yaptığımı biliyorum. 'Savaş, savaş alanında kazanılır. Evde boş boş oturarak değil' dedim. Burada da büyük bir savaş var." ifadelerine yer verdi.





Hayatını ilk patronunun değiştirdiğine değinen şarkıcı ‘Sus’ albümünden hiç para kazanmadığına değindi. 2012 yılında İstanbul’dan İzmir’e giderken trafik kazası geçiren şarkıcı 2 yıl yatalak kaldığını açıkladı. Şu an bastonla hayatına devam eden şarkıcı o dönemlerde şarkılar yazdığını söyledi.

Vücudunda 36 kırık olduğuna değinen şarkıcı her yerinde kırık olduğunu söyledi.

300 kiloya yakın olduğunu söyleyen Yener Çevik, eşi sayesinde kilo verdiğini söyledi. 1,5 yılda 185 kilo vererek büyük başarıya imza atan ünlü rapçi 8 XL giydiğini şimdi ise 3XL giydiğini söylüyor. Çevik: “Onun sayesinde geldim bu hale. Hayatımı kurtardı, her şeyimi kurtardı. Kendimi zayıf sanıyordum o zamanlar. Şu anda 127 kiloyum, 30 kilo daha vereceğim." diyerek açıklamalarına son verdi.