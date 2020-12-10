Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı Sağın'ın yapılan ilk tekitlerinde ameliyat olması gerektiği belirtildi. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede güzel şarkıcıya apandisit teşhisi konularak güzel şarkıcı Simge Sağın apar topar ameliyata alınarak apandisit ameliyatı oldu. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

'HAY HAY, YARIN SABAH HALLEDİYORUM'

Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' kanalına konuk olarak katılan Simge Sağın, arkadaşı Selin Ciğerci'yi arayarak ona bir şaka yapmıştı.

Selin Ciğerci’ye pandemiden dolayı sıkıntılı olduğunu ve 150 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu söyledi Ciğerci'nin yanıtı ise olay olmuştu.

"Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum" diyen Selin Ciğerci sosyal medya fenomeni, pandemi ne zaman biterse o zaman öde kimse bilmesin demişti.

Arkadaşı Selin Ciğerci'nin, sorgusuz sualsiz hiçbir şey istemeden arkadaşı Simge'ye parayı hemen vereceğini söylemesi ise sosyal medyada takdir toplamıştı.

