Ünlü şarkıcı komşusunun saldırısına uğradı

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Pazar günü bir arkadaşıyla Şişli’deki rezidansın 12. Katında, kendi evinde sakin sakin oturuyorlardı. Tam o sırada havada bir ses fark ettiler. Zeynep Mansur bu sesin birolduğunu görünce şok yaşadı. Mansur’un evisu tarafından drone ile izlendi. Ünlü sanatçı komşusuna ne yapıyorsun diye sorduğunda komşusu da evini izliyorum cevabını verdi. Bu olay sonrasında korktuğunu dile getiren Mansur, ‘’Binamızın yönetimi rapor tuttu. Karakola gittik. Şikayetimden de vazgeçtim ancak yine de korkuyorum. Çünkü psikolojik baskı altında hissediyorum. Avukatımı da devreye soktum. Drone ile köpeğine baktığını söyledi. Merak ediyorum, acaba bir insan neden köpeğini bir drone izler?’’ ifadelerini kullandı.