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Ünlü şarkıcı komşusunun saldırısına uğradı

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur komşu saldırısına uğradı. Şişli’de evinde oturan Zeynep Mansur’un evi Pazar günü komşusu tarafından drone ile izlendi. Mansur drone görünce şok yaşadı.

15 Eylül 2020 Salı 10:27
Ünlü şarkıcı komşusunun saldırısına uğradı
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Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, geçtiğimiz Pazar günü bir arkadaşıyla Şişli’deki rezidansın 12. Katında, kendi evinde sakin sakin oturuyorlardı. Tam o sırada havada bir ses fark ettiler. Zeynep Mansur bu sesin bir drone olduğunu görünce şok yaşadı. Mansur’un evi komşusu tarafından drone ile izlendi. Ünlü sanatçı komşusuna ne yapıyorsun diye sorduğunda komşusu da evini izliyorum cevabını verdi. Bu olay sonrasında korktuğunu dile getiren Mansur, ‘’Binamızın yönetimi rapor tuttu. Karakola gittik. Şikayetimden de vazgeçtim ancak yine de korkuyorum. Çünkü psikolojik baskı altında hissediyorum. Avukatımı da devreye soktum. Drone ile köpeğine baktığını söyledi. Merak ediyorum, acaba bir insan neden köpeğini bir drone izler?’’ ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 15.09.2020 10:27
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep MansurDroneKomşu
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