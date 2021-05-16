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Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor

Ünlü şarkıcı Kibariye borçları ile gündeme geldi. Geçtiğimiz zamanlarda eşinden dolayı borç batağına düşen sanatçı hala borçlarla baş etmeye çalışıyor. Herkesi sesi ile büyülen Kibariye bodrum da ki yazlığı satışa mı çıkardı? Herkes tarafından merak edilen konu hakkında detaylar haberimizde

16 Mayıs 2021 Pazar 13:44
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
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Bodrum Gündoğan’da yazlık evi bulunan Kibariye kapatmasının ardından üzerine kayıtlı olan borçları ödeyemediği için satılığa çıkardı. Pandemi döneminde alınan tedbirler üzerine konserler yapılamadığından borçları ödeyemedi. Villanın değerini 3.8 milyon TL olmasının üzerine Kibariye 5 milyon TL’ye satışa çıkardığı öğrenildi. Başında ki borç batağından kurtulamayan Kibariye villasını satmak için gerekli işlmeleri başlattı. 

Kibariye küçük yaşlardan bu zamana kadar tek başına çalışarak gelmesi ile hırsı ile de tanınan bir sanatçı oldu. Eşinin borçları yüzünden sıkıntılar yaşayan Kibariye hala üzerine kalmış borçlar ile baş etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz zamanlarda eşinin bu borçları için konuşan sanatçı şunları söyledi; ‘’Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti.. O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir’’ diyerek eşinin yanında olduğu belirtti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:44
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Anahtar Kelimeler:
şarkıcıBorçVilla
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