Ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın son hali şaşkınlık yarattı! 45 kilo verdi

Ünlü ABD’li şarkıcı Jessica Simpson, uzun bir aradan sonra tekrardan eski haline döndü. Jessica Simpson üçüncü çocuğu için hamileyken aşırı kilo almıştı. Ünlü sanatçı yeni halini Instagram hesabından paylaştı.

Jessica Simpson son doğumundan bu yana toplamda 45 kilo vermeyi başardı. Şarkıcı son hamileliğinde çok fazla kilo almıştı. Hamile olduğu dönemde kilolarıyla gündeme gelen sanatçı şimdi de verdiği kilolarla gündem oldu.

Jessica Simpson son 1 yıl içerisinde 45 kilo vermeyi başardı. Simpson nasıl kilo verdiğini de açıkladı. Jessica Simpson açıklamalarında günde en az 7 saat uyuduğunu, en az 1 saat teknolojiden uzak kaldığını, yürüyüş, egzersiz ve sağlıklı beslendiğini söyledi.