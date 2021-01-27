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Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisinden hamile olduğunu duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın’dan hamile olduğunu İnstagram hesabından duyurdu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 23:09
Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisinden hamile olduğunu duyurdu
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Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye’ye gelen gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, senaryo yazarı Türk sevgilisinden hamile olduğunu İnstagram hesabından sevenlerine duyurdu. 2019 yılından itibaren Halsey ile sevgili olan senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots ve Controller and HipMen: Los Angeles filmlerinin senaristidir. Ünlü şarkıcı Halsey’in paylaştığı fotoğraf çokça beğeni ve yorum alırken sevgilisi Alev Aydında onu çok sevdiğini belirten bir yorumda bulundu ve kendi İnstagram hesabından da Halsey’in hamileliğini duyurdu. 

 

Halsey %11 Türk çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in anne tarafı İtalyan, Macar ve İrlanda baba tarafı ise Afrika-Amerika kökenlidir. Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye’ye gelen güzel şarkıcı Halsey Yaptırdığı DNA testinde %11 Türk çıktığını duyurmuş ve bu sonucun ardından Türkçe dilini ve baklava yapımını öğrenmeye başlamıştı.    



Son Güncelleme: 27.01.2021 23:09
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Anahtar Kelimeler:
HalseyAlev AydınHamile
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