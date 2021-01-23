Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, güne acı haberle uyandı. Akalın’ın dayısı hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz yıl teyzesinin ölümü ile zor günler geçiren Akalın, bu kez de dayısını kaybetti. Ünlü müzisyen acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak ‘’Canım dayım acıların dindi’’ ifadelerini kullandı. Akalın’ın paylaşımı sonrası takipçilerinden başsağlığı mesajı yağdı.