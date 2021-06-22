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Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda!

Şarkıcı Alişan’ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı. Tedavisi devam eden Tektaş, durumu ağırlaşınca Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

22 Haziran 2021 Salı 19:30
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda!
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Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs tedavisi evde devam ederken aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Nefes almada zorluk yaşayan Tektaş, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Şarkıcı Alişan’sa hastaneden bir an bile ayrılmadan kardeşini yalnız bırakmıyor.

Maslakta’ki özel bir hastanede tedavi edilen Tektaş’ın durumunun ciddiyetinin devam ettiği belirtildi.

“Mucizelerle dolu bir gün olsun”

Buse Varol ise, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafa “Mucizelerle dolu bir gün olsun” yazarak, hastaneden gelecek güzel haberi bekledi.


Son Güncelleme: 22.06.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Alişanın Kardeşi Son Durumu NeSelçuk Tektaş Yoğun Bakıma Mı Kaldırıldı
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