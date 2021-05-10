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Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un Instagram hesabı çalındı!

Ünlü sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol'un ınstagram hesabının çalındığı ortaya çıktı. Dolandırıcılar, Varol'un takipçilerinden para istedi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:42
Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un Instagram hesabı çalındı!
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Ünlü sanatçı Alişan’ın eşi Buse Varol’un İnstagram hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Varol’un hesabı hacklendikten sonra, Varol’un takipçilerinden bir banka hesabına para yatırmaları için çağrı yaptı.

Fakat kısa süre içinde paylaşılan bu gönderinin dolandırıcılar tarafından yapıldığı anlaşıldı. Daha sonra hesabını yeniden alan Varol, konu ile ilgili gece saat iki de hacklendiğini hiç uyumadğını ve hesabını geri aldığını ifade etti. Varol, durumu siber suçlara bildirdiklerini suçu yapanların küçük olduğunu ve fotoğraflarını pazartesi açıklayacağını söyledi.


Son Güncelleme: 10.05.2021 15:42
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Anahtar Kelimeler:
Buse VarolAlişanİnstagram
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