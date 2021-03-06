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Ünlü şarkıcı Adele ve eşi Simon Konecki boşandı! Bölüştükleri servetin miktarı ne?

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, kocası Simon Konecki’den resmen boşandı. 2019 yılında boşanma kararı alan çift 2021 yılında bu işlemi resmi olarak gerçekleştirdi. İşte haberin detayları…

06 Mart 2021 Cumartesi 04:22
Ünlü şarkıcı Adele ve eşi Simon Konecki boşandı! Bölüştükleri servetin miktarı ne?
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Şarkıları ve sesi ile dünya genelinde ünlü olan şarkıcı Adele, 2016 yılında sevgilisi Simon Konecki ile evlenmişti. Evliliklerini düzgün bir şekilde sadece 4 yıl sürdürebilen çift, 6 yılın sonunda resmen boşandılar.

 

Tamamen ayrıldılar

2019 yılının Eylül ayında ayrılık kararı aldıklarını duyuran çift’in boşanma davası sonunda sonuçlandı. US Weekly’den öğrendiğimiz bilgilere göre çift 2021’in Ocak ayında boşanmışlar ve 8 yaşında olan oğulları Angelo’nun velayetini ortak almışlar. 

 

Nedeni anlaşamamak…

Boşanma nedeni olarak şiddetli geçimsizlik ve aralarındaki uzlaşamayan farklılıklar olduğunu söylediler. 

 

Boşanma davası gizli olacaktı

Adele ve eski eşi Simon Konecki boşanma sürecinde toplam 180 milyon dolarlık olan serveti bölüşme kararı almışlar. Bu boşanma davasının gizli kalması için çift, geçen sene Nisan ayında gizlilik kararı aldırmış ancak gizli kalamamış ve ortaya çıkmıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:22
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Anahtar Kelimeler:
AdeleSimon KoneckiBoşandı
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