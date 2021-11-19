Ünlü sanatçı Orhan Gencebay koronavirüse yakalandı!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı yönünde bir haber ortaya atılmıştı. Koronavirüse yakalandığı ve bu yüzden hastaneye geldiği yönünde ortaya atılan iddialar karşısında bir açıklama yapan usta sanatçının eşi Sevim Emre, Orhan Gencebay'ın koronavirüse yakalanmadığını rutin kontroller için hastaneye gittiğini söylemişti.

Sevim Emre tarafından yalanlanan bu iddialar sonra Emre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve bu kez koronavirüs salgınına yakalandıklarını doğruladı.

Sevim Emre, paylaşımında sağlık durumları hakkında açıklama yapmadan önce koronavirüs aşısının önemi hakkında ifadeler kullanırken usta sanatçı Orhan Gencebay'ın katıldığı bir programda koronavirüs kaptığını ve kendisinin de temaslı olduğu için hastalığa yakalandığını söyledi. Sevim Emre, paylaşımının devamında Orhan Gencebay'da olan kalp rahatsızlığının kendisini çok endişelendirdiğini ve şuan sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek doktorların özeni ile sağlıklarına kavuştuklarını aktardı.