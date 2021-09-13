Ünlü sanatçı Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından zayıflama formülünü paylaştı!

Ünlü sanatçı Alişan’ın eşi Buse Varol, ikinci çocuğuna hamile olduğu dönemde aldığı kiloları bir türlü verememesi sebebiyle sosyal medyada sıkça konuşuluyordu. Çok sıkı bir diyete başlayan Varol, sonunda fazla kilolarından kurtuldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Varol, kilolarını nasıl verdiğinin sırrını paylaştı.

Buse Varol zayıflama formülünü paylaştı

Kısa süre içinde verdiği kilolar sayesinde takipçilerinin dikkatini çeken Buse Varol, merak edilen zayıflama formülünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu sabah kahvaltısı için kereviz sapı, salatalık ve elmayı blenderdan geçiren Buse Varol, normal kahvaltı yerine bol vitamin deposu meyve ve sebzelerin suyunu içmeyi tercih ediyor. Bunun yanı sıra spor yaptığı videolarını da sosyal medyadan paylaşan Varol, hem yediklerine dikkat ederek hem de spor yaparak kısa sürede ideal kilosuna ulaşmayı başardı