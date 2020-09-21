Ünlü sanatçı Alişan ve eşi Buse Varol'un hayatı hakkında detaylar

Demet Akalın ile sabah programı yapan Alişan, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Mahsun Kırmızıgül ile küs olan ünlü sanatçı, 20 yıldır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül ile barıştı. Bu barışmanın ardından Alişan birçok kişi tarafından merak edildi.

Alişan kimdir?

1976 İstanbul doğumlu olan Serkan Burak Tektaş, sahne ismiyle Alişan aslen Bingöllüdür. Çocukluk yıllarında İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe gibi ünlü isimlerin türkülerini söyleyen Alişan, bu yaşlarda iyi bir sanatçı olacağını göstermiştir. Küçük yaşlarda pilot olmak isteyen Alişan, sonrasında müzik alanında kendini geliştirmeye başlamıştır. Lisede okurken babasının desteği ile kaset yapan Alişan, bu kasetin ardından Prestij Müzik ile tanışmış ve Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir ortaklığıyla bir albüm yapmıştır. 90’lı yıllarda yaptığı albümler ile geniş kitlelere adını duyuran Alişan, artık ünlü olmuştu.

2002 yılında bir alışveriş merkezinde dövüşe karışan Alişan, hapis cezası ile yargılandı. Kalbim Ellerinde, Olay Bitmiştir gibi albümlere imza atan ünlü sanatçı, son olarak Sevgilerimle isimli albümünü piyasaya sürmüştür. 2018 yılındaile evlenen Alişan, evliliğini sürdürmektedir.

Buse Varol kimdir?

1990 Manisa doğumlu olan Buse Varol, öğretmenlik eğitimi almıştır. 2012 yılı Miss Turkey yarışmasına katılan Varol, yarışmada dereceye girememesine rağmen modellik kariyerine devam etmiştir. Modellik yaptığı yıllarda dizilerden teklif alan Varol, Tozlu Yollar ve Sevda Kuşun Kanadında gibi dizilerde yer aldı.

Birçok dizi ve film projesinde bulunan Buse Varol, Çok Tatlı isimli bir programında sunuculuğunu yapmıştır. Dostlar Mahallesi adlı dizide rol arkadaşı Alişan ile tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan Varol, sonrasında ünlü sanatçı ile evlenmiştir.