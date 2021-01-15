Ünlü Rockcı Teoman'dan sevenlerine müjdeli haber!

Albümde en sevilen şarkılar yer aldı

Ünlü rock sanatçısı, 1996-2006 yılları arasında yazdığı şarkılardan 10 tanesini piyanist Tuluğ Tırpan ile yeniden düzenledi. Eski şarkılarının yeni versiyonlarıylahazırlayan Teoman, unutulmaz şarkılarını Hayyam stüdyolarında yeniden seslendirdi. Albümün kayıt ve miksi Volkan Gürkan, mastering ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

Teoman’ın piyona-vokal olarak çıkardığı yeni albümünde en sevilen şarkıları yer alıyor. Bu şarkılar 17, Tesadüfler, Mektup, Bir Damla Gözyaşı, Rüzgar Gülü, Kişisel Bir Şey, Mutlu Son, Vur Sen Beni ve İnsanlar. Teoman’ın yeni albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.