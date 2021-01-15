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Ünlü Rockcı Teoman'dan sevenlerine müjdeli haber!

Bir dönem müziği bırakan Teoman, piyano-vokal eşliğinde kaydettiği unutulmaz şarkılarını bir albümde derledi. Teoman'ın yeni albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

15 Ocak 2021 Cuma 19:08
Ünlü Rockcı Teoman'dan sevenlerine müjdeli haber!
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Ünlü rock sanatçısı Teoman, 1996-2006 yılları arasında yazdığı şarkılardan 10 tanesini piyanist Tuluğ Tırpan ile yeniden düzenledi. Eski şarkılarının yeni versiyonlarıyla albüm hazırlayan Teoman, unutulmaz şarkılarını Hayyam stüdyolarında yeniden seslendirdi. Albümün kayıt ve miksi Volkan Gürkan, mastering ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

Albümde en sevilen şarkılar yer aldı

Teoman’ın piyona-vokal olarak çıkardığı yeni albümünde en sevilen şarkıları yer alıyor. Bu şarkılar 17, Tesadüfler, Mektup, Bir Damla Gözyaşı, Rüzgar Gülü, Kişisel Bir Şey, Mutlu Son, Vur Sen Beni ve İnsanlar. Teoman’ın yeni albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
TeomanAlbümPiyanoVokal
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