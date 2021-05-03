Ünlü rapçi Murda yeni doğan bebeğini kaybetti

Bir süre önce kızları Ayla’yı kucaklarına alan O ses Türkiye Rap yarışma programı jürilerinden olan ünlü rapçi Murda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kızlarını kaybettiklerini açıkladı. Sözlerine nerden başlayacağını bilemeyen ünlü Rapçi sebebi bilmediklerini belirterek kızlarını kaybettiğini büyük üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

‘Her zaman bizimlesin’

Oldukça üzgün olan sanatçı sözlerine kızından önce bir hayatı olduğunu şimdi kızı olmadan sonraki hayatının başladığını dile getirerek nasıl yapacağını bilemediğini hayata nasıl devam edileceğini kızını öpüp kokladığını ancak yetmediğini söyledi. Kızlarını çok özlediklerinin söyleyen ünlü Rapçi özlem kelimesinden öte kelime bulamadığını her şeyin çok ani olduğunu dile getirerek kızının hep kalbinde olduğunu ekledi. Kızının huzur içerisinde uyumasını dileterek sözlerine son verdi.

