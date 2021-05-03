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Ünlü rapçi Murda yeni doğan bebeğini kaybetti

O Ses Türkiye yarışma programında jüri üyeliği yapan 'Murda' adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğa 2 hafta önce kucağına aldığı kızı Ayla’yı kaybettiklerini duyurdu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:13
Ünlü rapçi Murda yeni doğan bebeğini kaybetti
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Bir süre önce kızları Ayla’yı kucaklarına alan O ses Türkiye Rap yarışma programı jürilerinden olan ünlü  rapçi Murda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kızlarını kaybettiklerini açıkladı. Sözlerine nerden başlayacağını bilemeyen ünlü Rapçi sebebi bilmediklerini belirterek kızlarını kaybettiğini büyük üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

‘Her zaman bizimlesin’

Oldukça üzgün olan sanatçı sözlerine kızından önce bir hayatı olduğunu şimdi kızı olmadan sonraki hayatının başladığını dile getirerek nasıl yapacağını bilemediğini hayata nasıl devam edileceğini kızını öpüp kokladığını ancak yetmediğini söyledi. Kızlarını çok özlediklerinin söyleyen ünlü Rapçi özlem kelimesinden öte kelime bulamadığını her şeyin çok ani olduğunu dile getirerek kızının hep kalbinde olduğunu  ekledi. Kızının huzur içerisinde uyumasını dileterek sözlerine son verdi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
MurdaBebeğiniKaybetti
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