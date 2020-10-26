Ünlü Rapçi Cardi B. Derin yırtmacıyla poz verdi

28 yaşındaki dünyaca tanınan ünlü rapçi Cardi B. olay yaratan paylaşımlara devam ediyor.

Cardi B. geçtiğimiz haftalarda evinde kanepede yanlışlıkla çıplak pozlarını paylaşmış ve kısa süre içinde gündem olmuştu.

Özel hayatında sıkıntılı günler geçiren ve eşiyle boşanma aşamasında olan rapçi,bu kararından da vazgeçtiğini duyurdu.

Gerçek hayatta adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. sosyal medya üzerinden verdiği pozla yine gündem olmayı başardı.

Başarlı rapçi siyah otomobilinin yanında verdiği derin yırtmaçlı poz ile dikkatleri çekti.

Cardi B.’nin derin yırtmaçlı pozu otomobilin önünde geçti ve herkesten beğenileri topladı..

İşte ünlü rapçinin otomoboli yanında verdiği poz

