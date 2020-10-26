İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Ünlü Rapçi Cardi B. Derin yırtmacıyla poz verdi

Dünyaca tanınan ünlü rapçi Cardi B. sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 14:58
Ünlü Rapçi Cardi B. Derin yırtmacıyla poz verdi
Takip Et:

28 yaşındaki dünyaca tanınan ünlü rapçi Cardi B. olay yaratan paylaşımlara devam ediyor.

Cardi B. geçtiğimiz haftalarda evinde kanepede yanlışlıkla çıplak pozlarını paylaşmış ve kısa süre içinde gündem olmuştu.

Özel hayatında sıkıntılı günler geçiren ve eşiyle boşanma aşamasında olan rapçi,bu kararından da vazgeçtiğini duyurdu.


Gerçek hayatta  adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. sosyal medya üzerinden verdiği pozla yine gündem olmayı başardı.

Başarlı rapçi siyah otomobilinin yanında verdiği derin yırtmaçlı poz ile dikkatleri çekti.

Cardi B.’nin derin yırtmaçlı pozu otomobilin önünde geçti ve herkesten beğenileri topladı..

İşte ünlü rapçinin otomoboli yanında verdiği poz 



Son Güncelleme: 26.10.2020 14:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cardi B.ünlü Rapçi Cardi B
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitness modeli Amanda Lee'den hamilelik pozu
Fitness modeli Amanda Lee'den hamilelik pozu
'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayan Şevval Şahin: CNN Türk'e dava açacağım
'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayan Şevval Şahin: CNN Türk'e dava açacağım
Ana Cheri'nin Cadılar Bayramı'nı bu kostümü olay oldu
Ana Cheri'nin Cadılar Bayramı'nı bu kostümü olay oldu
'Doğuştan mesafem var' diyerek maske takmayan Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı
'Doğuştan mesafem var' diyerek maske takmayan Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı
Demi Rose'un pozları yine olay oldu!
Demi Rose'un pozları yine olay oldu!
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı

Popüler Haberler

Evde Bakım Maaşı alma şartları nelerdir? Kimler Evde Bakım Maaşı alabilir?
EFT ile para nasıl gönderilir? Hangi günler ve saat kaça kadar gönderilebilir?
İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?
Apartman hakkındaki şikayetler nasıl yapılır? Hangi gerekçeler ile şikayette bulunulabilir?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 26 Ekim 2020 Pazartesi
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2020?
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Amca Cumali Koçavalı kim? Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi Cumali rolünü kim oynayacak?
2019 Yılı Babalar Günü Hangi Tarihe Kutlanacak? 2019 Yılı Babalar Günü Mesajları
Çukur Dizisi Fahri kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Savaşçı hakkında bilgiler
ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? 2020 ABD seçim tarihleri
BİM'de Perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak? BİM 24 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu!
Doğalgazdan tasarruf için uygulanabilecek 10 yöntem
Maria ile Mustafa dizisi erken final yapar mı? Dizi devam eder mi?
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Ekim 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Ekim 2020 emekliye seyyanen zam son dakika
Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? 2020 Hangi durumlarda rapor parası alınır?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.