Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı: Rebel Wilson, 30 kilo kaybetti

Rebel Wilson, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. 40 yaşına giren yetenekli oyuncu, 1 senede 30 kilo kaybetti.

Wilson’ın sosyal medyada paylaştığı boydan fotoğraflara hayranları tarafından güzel yorumlar yapılıyor. Wilson’ın yaşadığı değişim, takipçileri tarafından oldukça beğenilmiş. Oyuncuya motive edici yorumlar gönderiyorlar.

Wilson, birkaç ay önce sosyal medya hesabında soru cevap etkinliği yapmıştı. Wilson, kilo verirken nasıl zorluklar yaşadığın bahsetmişti. Sevgilisi Jacob Blush hakkında sorular sorulara da yanıt vermişti.

Wilson, Blush ile kilolu olduğu dönemde flört ettiklerini yani biriyle ilişki yaşamak için kilonun hiçbir önemi olmadığını anlattı.

Wilson, ilişkilerini medya önünde yaşamayı sevmiyor ve Blush ile olan ilişkisini kendilerine özel bir şekilde yaşıyor.

Wison, amacının zayıf biri olmak olmadığını söyledi. Oyuncu, kendisine kilo hedefi belirlemiş ve bunu başardığı için kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

