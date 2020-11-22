Ünlü oyuncusu Yasemin Allen'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

Sevilen oyuncular arasında olan ve oynadığı her rolü başarılı bir şekilde yapan güzel oyuncu Yasemin Allen en son oynadığı dizi olan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Melisa karakterine hayat vermişti. Dizinin bitimi ile imaj yenileyen güzel oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

Saçlarının kesim anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan güzel oyuncuya yorumlar eksik olmadı.

Yasemin Allen'in son imajını bazı takipçileri çok beğenirken, bazı takipçileri ise saçları için çok kısa olduğunu söyledi. Bazı takipçileri ise bir daha saçlarını kestirme diyerek yeni imajı beğenmediğini ifade etti."