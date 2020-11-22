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Ünlü oyuncusu Yasemin Allen'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

Güzel oyuncu Yasemin Allen saçlarını kestirdi ve yeni imajını ile sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun takipçilerini ikiye bölündü. Allen'in yeni imajını bazı takipçileri çok beğenirken, bazı takipçileri ise saçlarını çok kısa buldu

22 Kasım 2020 Pazar 20:55
Ünlü oyuncusu Yasemin Allen'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu
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Sevilen oyuncular arasında olan ve oynadığı her rolü başarılı bir şekilde yapan güzel oyuncu Yasemin Allen en son oynadığı dizi olan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Melisa karakterine hayat vermişti. Dizinin bitimi ile imaj yenileyen güzel oyuncu takipçilerini ikiye böldü.


Saçlarının kesim anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan güzel oyuncuya yorumlar eksik olmadı.

Yasemin Allen'in son imajını bazı takipçileri çok beğenirken, bazı takipçileri ise  saçları için çok kısa olduğunu söyledi. Bazı takipçileri ise bir daha saçlarını kestirme diyerek yeni imajı beğenmediğini ifade etti."



Son Güncelleme: 22.11.2020 20:55
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Yasemin AllenTakipçilerini Böldü
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