Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı

Aydın’a ‘İki Bekar’ adlı tiyatroyu sahnelemek ve bir dizi program gerçekleştirmek için gelen Sevilen oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu Efeler Belediyesi tarafından düzenlenmesi süren Aydın Boysan Sokağının açılışına davet edildiler. Sokağın açılış töreninde yer alan ünlü oyunculara Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay eşlik etti. Tören sırasında çektirdikleri fotoğrafta aynı kareleri paylaştıkları muhtar Ünal Aktaş’ın korona-virüs testinin pozitif çıkması üzerine oyuncular büyük tedirginlik yaşadılar.

Muhtar olan Ünal Aktaş teşekkürlerini sunmak adına sokağın yenileme ve yapım aşamalarına emeği geçen Belediye Başkanı Atay’a çiçek takdiminde bulunmuş ve açılış kurdelesini Belediye başkanı ve sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile kesmişti.

Bu kişilerle temasta bulunan ve daha sonrasında korona-virüs testi pozitif çıkan muhtar tedavi altına alınırken protokolde bulunanlar ve sanatçılar büyük tedirginlik yaşadı.

Yaşanan bu olay sonrasında temasta bulunduğu kişilerden Korona-virüs belirtileri görülmezken sağlıksal bir problem olup olmadığı ilerleyen günlerde öğrenilecek.

