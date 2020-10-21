İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı

Aydın'a 'İki Bekar' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere gelen oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile fotoğraf çektiren muhtar Ünal Aktaş'ın, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:47
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı
Takip Et:

Aydın’a ‘İki Bekar’ adlı tiyatroyu sahnelemek ve bir dizi program gerçekleştirmek için gelen Sevilen oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu Efeler Belediyesi tarafından düzenlenmesi süren Aydın Boysan Sokağının açılışına davet edildiler. Sokağın açılış töreninde yer alan ünlü oyunculara Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay  eşlik etti. Tören sırasında çektirdikleri fotoğrafta aynı kareleri paylaştıkları muhtar Ünal Aktaş’ın korona-virüs testinin pozitif çıkması üzerine oyuncular büyük tedirginlik yaşadılar.


Muhtar olan Ünal Aktaş teşekkürlerini sunmak adına sokağın yenileme ve yapım aşamalarına emeği geçen Belediye Başkanı Atay’a çiçek takdiminde bulunmuş ve açılış kurdelesini Belediye başkanı ve sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile kesmişti.

Bu kişilerle temasta bulunan ve daha sonrasında korona-virüs testi pozitif çıkan muhtar tedavi altına alınırken protokolde bulunanlar ve sanatçılar büyük tedirginlik yaşadı.

Yaşanan bu olay sonrasında temasta bulunduğu kişilerden Korona-virüs belirtileri görülmezken sağlıksal bir problem olup olmadığı ilerleyen günlerde öğrenilecek.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emre KınayBuket Dereoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Taşıyan'dan sevindirici haber
Hakan Taşıyan'dan sevindirici haber
Merve Boluğur derin göğüs dekolteli paylaşımını yoruma kapattı
Merve Boluğur derin göğüs dekolteli paylaşımını yoruma kapattı
ABD’li model Katie Bell'den takipçilerini mest eden pozlar
ABD’li model Katie Bell'den takipçilerini mest eden pozlar
Alman model Mara Inkperial fotoğraflarını satıp para kazanıyor!
Alman model Mara Inkperial fotoğraflarını satıp para kazanıyor!
Hande Yener tarzıyla sosyal medyayı salladı!
Hande Yener tarzıyla sosyal medyayı salladı!
Ashley Graham ayna karşısında verdiği pozla olay oldu
Ashley Graham ayna karşısında verdiği pozla olay oldu

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları: 22 Ekim 2020 Perşembe Günlük koç, boğa, ikizler ve diğer burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorumlar
Meclisten geçen yeni alkol düzenlemesinin kapsamı ne? Yeni alkol düzenlemesi ile 320 bin liraya kadar ceza!
Bizİzmir ile ücretsiz tablet nasıl alınır? Bizİzmir tablet başvuru formu
2020 Temmuz – Aralık dönemi için bedelli askerlik ve dövizle askerlik ücreti
Yasak Elma dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Yasak Elma Halit diziden ayrıldı mı, öldü mü?
KPSS P42 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P42 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?
PMYO başvuruları başladı mı? 5 yılda PMYO taban puanları ve şartları
MEB uzaktan eğitim ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kızılay ücretsiz tablet başvuru formu
Black Cuma indirim günleri ne zaman başlıyor? 2020 Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi
TÜRKSAT 5A nedir? Yeni Uydu TÜRKSAT 5A ne işe yarayacak, ne zaman fırlatılacak?
FED faiz indirimi yapacak mı?
2020 Devlet tarım ve hayvancılık hibe destekleri
Zümrüdü Anka dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Zümrüdü Anka dizi çekimleri hangi ilde?
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Zalim İstanbul neden final yapıyor, neden bitiyor? Zalim İstanbul final tarihi
Bim'de satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Hangi Sendikaya Üyeyim? Sendika üyeliğim var mı? Sendika üyelik sorgulama işlemleri
Gain medya nedir? Dijital platform GAİN medya kime aittir?
Yemin dizisi Feride (Cansu Tuman) kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi İnci'nin arabası ne marka?
Batiniler kimdir? Batini nedir, kime denir? Tarihte Batiniler ve inanışları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.