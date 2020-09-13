Ünlü oyuncudan pandemi itirafı! Artık öpüşmüyorum

Tüm dünyayı saran salgın sebebiyle korona-virüs her sektörü etkiledi Bu sektörlerden biri olan dizi sektörü ekonomik açıdan salgından etkilendi.Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir korona-virüsten korunmak için artık dizilerde öpüşme sahnelerinde yer almadığını söyledi. Dizi sektöründe bazı sahnelerin daha mesafeli ve tüm ekip olarak daha dikkat ettiklerini sosyal mesafeye özen göstererek çekimlerin olduğunu söyledi.

Öpüşme sahnelerinde her zaman zorlandığını dile getiren Bestemsu Özdemir bu tarz sahnelerde artıkden dolayı yer almadığı söyledi.

Sette çok büyük korku yaşamadığından bahseden Özdemir sağlık sıkıntısı olmadığı için çok büyük korkularının olmadığını setlerde mesafeyi koruduklarını kolonyasız gezmediğinden ve maske kullanımına ve sürekli değiştirmeye çok dikkat ettiğini ekledi.