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Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu hakkında açıklama yaptı!

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile hakkında çıkan aşk haberlerine açıklama yaptı. Birçok yerde oyuncu Kocaoğlu ile adı karışan Geyik, haberlerin doğru olmadığını söyledi.

25 Nisan 2021 Pazar 13:58
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu hakkında açıklama yaptı!
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Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, kendisi gibi oyuncu olan Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşadığı iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Kocaoğlu, kısa zaman önce Hazal Subaşı ile olan ilişkisini noktalamıştı. Ayrılık sonrası Yüsra Geyik ile aşk iddiaları magazin gündemini sarsarken bu iddialara oyuncu Yüsra Geyik son verdi. Kısa süredir aşk haberleri ile adı karışan Geyik rahatsızlığını sosyal medya hesabından belirtti.

 Arka Sokaklar dizi ile tanıdığımız 30 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan aşk haberlerinin doğru olmadığını açıklaması ardından birçok kişinin merakını giderdi. Bu süreçte oyuncu Kocaoğlu ise sessizliğini sürdürüyor.




Oyuncu Yüsra Geyik'in instagram hesabından yaptığı açıklama 






Son Güncelleme: 25.04.2021 13:58
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Anahtar Kelimeler:
Yüsra GeyikRıza KocaoğluAçıklamaOyuncu
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