İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay karın kasları sanal alemde olay oldu

Çocukluktan bu yana reklam filmlerinde oynayan ve ilk olarak Kara para aşk dizisi ile oyunculuğa giriş yapan ünlü oyuncu Tuvana Türkay sanal alemde paylaştığı karın kasları ile olay oldu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 02:53
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay karın kasları sanal alemde olay oldu
Takip Et:

30 yaşında başarılı bir oyuncu olan Tuvana Türkay karın kaslarını sergilediği paylaşımı ile sanal alemde oldu.

10 yaşından bu yana bir çok reklam filminde oynayan ve dizi oyunculuğuna 2014 yılında Kara Para Aşk dizi ile başlayan güzel oyuncu fit vücuduyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yaşanan korona virüs pandemi süreci boyunca yaptığı spor'dan ödün vermeyen genç oyuncun son halini sanal alemde paylaştı.


Türkay'ın paylaştığı pozundaki karın kasları kısa süre içinde takipçileri tarafında binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte başarılı sanatçının erkekleri bile kıskandıran karın kaslı pozu.

 

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 02:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rambo lakaplı Stallone 3 kızı ve eşi ile sahillere indi
Rambo lakaplı Stallone 3 kızı ve eşi ile sahillere indi
Serenay Sarıkaya su altı pozları ile sanal alemi salladı
Serenay Sarıkaya su altı pozları ile sanal alemi salladı
Halle Berry'den gençleri kıskandıran 54.yaş pozu
Halle Berry'den gençleri kıskandıran 54.yaş pozu
Ebru Polat mayobikini paylaşım yaptı takipçilerine 'Sakin olun' dedi
Ebru Polat mayobikini paylaşım yaptı takipçilerine 'Sakin olun' dedi
Tatilde olan model Ireland Baldwin elinden telefon düşmedi
Tatilde olan model Ireland Baldwin elinden telefon düşmedi
Ebru Şallı'dan Eşi Uğur Akkuş için Doğum Günü Paylaşımı
Ebru Şallı'dan Eşi Uğur Akkuş için Doğum Günü Paylaşımı

Popüler Haberler

Halkbank girişimci ve esna faizsiz kredi imkanından nasıl faydalanabilirsiniz? Başvuru şartları nelerdir?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
2020 Ağustos Asgari geçim indirimi nedir, ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde midir?
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Bay Yanlış dizisinde çalan aç kapıyı gir içeri şarkısını kim söylüyor?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
SGK Prim iadesinden yararlanmak için yapılması gerekenler
60 ay vadeli acil 5000 TL kredi kampanyası
7. Koğuştaki Mucize en çok hasılat yapan film rekorunu kırdı!
Sokağa çıkma yasağında site bahçesine çıkmak serbest mi, Site bahçesinde yasak yok mu?
Garanti BBVA 10.000 TL Ağustos 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Şokta 4 Mart – 11 Mart 2020 bu hafta indirimli aktüel ürünler kampanyası
Corona testi nerede ve nasıl yapılıyor?
Şok marketler okul malzemeleri 17 Ağustos 2020 Pazartesi büyük indirim!
Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Prezervatif kullanmak koruma sağlayabilir mi?
Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2020
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2020 SPL nasıl alınır?
16 Ağustos 2020 Pazar 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.