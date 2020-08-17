Ünlü oyuncu Tuvana Türkay karın kasları sanal alemde olay oldu

30 yaşında başarılı bir oyuncu olan Tuvana Türkay karın kaslarını sergilediği paylaşımı ile sanal alemde oldu.

10 yaşından bu yana bir çok reklam filminde oynayan ve dizi oyunculuğuna 2014 yılında Kara Para Aşk dizi ile başlayan güzel oyuncu fit vücuduyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yaşanan korona virüs pandemi süreci boyunca yaptığı spor'dan ödün vermeyen genç oyuncun son halini sanal alemde paylaştı.

Türkay'ın paylaştığı pozundaki karın kasları kısa süre içinde takipçileri tarafında binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte başarılı sanatçının erkekleri bile kıskandıran karın kaslı pozu.