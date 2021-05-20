Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar yoğun ilgi gördü. Beğeni ve yorum sayıları kısa zamanda yükseldi. Kariyerinde bir çok dizi de yer alan Sarıkaya yeteneği ile de kendine hayran bırakmayı başarıyor. Aşk hayatında yüzü gülmeyen Sarıkaya son çıkan haberlerde iş insan Haldun Demirhisar ile adını duyurdu.

Takipçilerinin dikkati sonucu ortaya çıkan bu aşk iddiaları Sarıkaya’nın fotoğrafında görünen mavi bardağın Haldun Demirhisar’ın evinde de aynısı olduğunu üzerine isimleri yan yana anılmaya başladı. Henüz iki taraftan a resmi bir açıklama olmadığı için iddia olarak devam etmektedir.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sarıkaya mini taytı ile paylaşımlar yaptı. Sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutulan ünlü oyuncu gündem de kalmaya devam etti.