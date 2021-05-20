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Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu

Güzelliği ile gündeme gelen Seranay Sarıkaya bu kez de sosyal medya paylaşımları ile konuşuldu. Mini taytı ile pozlar veren Sarıkaya fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafların altına düştüğü not ile de kafaları karıştırdı. Aşk hayatında sallantılar yaşayan Sarıkaya paylaştığı fotoğraflar kısa zamanda beğeni yağmuruna tutuldu. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:18
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar yoğun ilgi gördü. Beğeni ve yorum sayıları kısa zamanda yükseldi. Kariyerinde bir çok dizi de yer alan Sarıkaya yeteneği ile de kendine hayran bırakmayı başarıyor. Aşk hayatında yüzü gülmeyen Sarıkaya son çıkan haberlerde iş insan Haldun Demirhisar ile adını duyurdu.

Takipçilerinin dikkati sonucu ortaya çıkan bu aşk iddiaları Sarıkaya’nın fotoğrafında görünen mavi bardağın Haldun Demirhisar’ın evinde de aynısı olduğunu üzerine isimleri yan yana anılmaya başladı. Henüz iki taraftan a resmi bir açıklama olmadığı için iddia olarak devam etmektedir.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sarıkaya mini taytı ile paylaşımlar yaptı. Sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutulan ünlü oyuncu gündem de kalmaya devam etti.


Son Güncelleme: 20.05.2021 10:18
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuSosyal Medya
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