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Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen metrobüs turnikelerinden geçmek isterken karakolluk oldu

Bir kaç gün önce asistanı ve 8 yaşındaki kızı ile birlikte Mecidiyeköy'deki duraktan metrobüse gitmek isteyen oyuncu Selahattin Taşdöğen, bagajı ile turnikesiz bölümden geçince güvenlik görevlileri ile arasında tartışma çıktı. güvenlik görevlileri arasında 'akbil basmadın' tartışması yaşandı, tartışma daha sonra büyüdü.

06 Aralık 2020 Pazar 00:01
Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen metrobüs turnikelerinden geçmek isterken karakolluk oldu
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Oyuncu Selahattin Taşdöğen, Mecidiyeköy'deki metrobüs durağından elindeki bagajı ile birlikte biletsiz bölümden geçince görevliler tarafından durduruldu. Görevliler ünlü oyuncuya akbil basması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. 

Ünlü oyuncu akbil bastığını söyleyerek elindeki bavul nedeniyle tunikesiz yerden geçmek istediğini belirtti.

 

AKBİL BASMAMA TARTIŞMASI

Tartışma sırasında maskesini indirdiği için tekrar uyarılan oyuncu ile görevliler arasında sözlü tartışma devam etti. İddialara göre oyuncu, güvenlik görevlileri ve oyuncunu asistanı arasında arbede yaşandığı doğrultusunda.

Arbede sırasında Alaattin Dumanoğlu’nun telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olayın yatışmaması üzerine gelen ekipler tarafları karakola götürdü. 

Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, oyuncunun  akbilsiz geçmek isteyen tarafları uyardıklarını ancak karşılarında sertçe cevap veren ve benim kim olduğumu biliyor musunuz diyerek sizi işinizden ederim eşkıya mısınız ,kabadayı mısınız dediğini iddia etti. Öte yandan taraflardan Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.

SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI 

Selahattin Taşdöğen'in asistanı Alaattin Dumanoğlu, güvenlik görevlilerin saygısız bir üslupla konuştukları için bir tartışmanın yaşandığını sonrasında çıkan arbedede gözlük ve telefonunun kırıldığını anlattırken oyuncu Selahattin Taşdöğen bavulu olduğu için tunikesiz yerden geçtiğini ve akbil basmak için döndüğünde görevlilerle tartışma çıktığını söylerken açılan soruşturmada darp raporu olmayan tarafların şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırdı.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Selahattin TaşdöğenAkbil KAvgası
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