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Ünlü oyuncu Mine Tugay kırmızı bikini ile beğenileri topladı

Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay takipçileri için paylaştığı havuzdan kırmızı bikinisiyle beğenileri topladı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:12
Ünlü oyuncu Mine Tugay kırmızı bikini ile beğenileri topladı
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Türkiye’de en güzel yaş alan ünlü kadın oyunculardan olan Mine Tugay güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

Karantina sonrası normalleşmenin başlaması ve rol aldığı dizinin final yapmasıyla birlikte başarılı oyuncu tatile çıktı.

Tatile çıkan Mine Tugay takipçilerini ihmal etmedi ve 3 milyondan fazla takipçisi için paylaşım yaptı.


Güzel oyuncunun havuz içinden kırmızı bikinisi ile yaptığı paylaşım kısa süre içinde 300 binden fazla etkileşim aldı.

İşte Mine Tugay 'ın takipçilerilerine güzelliğini sergilediği kırmızı bikini pozu 



Son Güncelleme: 10.08.2020 23:12
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Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine TugayMine Tugay
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