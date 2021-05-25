Ünlü oyuncu İlker Ayrık, 'Seksenler'e geri döndü!

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Seksenler’in daha önce sezonlarında Çağatay karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Ayrık, diziye tekrardan katıldı.

Seksenler’in Çağatay’ı geri döndü

Dizinin ilk sezonlarında Çağatay karakteriyle yer alan Ayrık, senaryo gereği Çağatay’ın Belçika’ya gitmesiyle dizinden ayrılmıştı.

Yeni bir hikâyenin başladığı Seksenler’de Belçika’da evlenen Çağatay, karısı ile birlikte ailesinin yanına gelir ve annesi Rukiye’nin karşısına çıkar.,

Ayrık, diziye geri dönmesi ile ilgili olarak ‘Burası zaten benim ailem. Evime geri dönmüş gibi hisediyorum’ sözlerini söyledi. Dizide Çağatay’ın eşi olan Amelia rolünü Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve 2019Miss Belçika güzeli Zeynep Demirel canlandırcak.