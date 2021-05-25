İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Ünlü oyuncu İlker Ayrık, 'Seksenler'e geri döndü!

TRT1'in sevilen dizisi Seksenler'den bir süre önce ayrılan ünlü oyuncu İlker Ayrık, Çağatay karakteriyle diziye geri döndü.

25 Mayıs 2021 Salı 21:55
Ünlü oyuncu İlker Ayrık, 'Seksenler'e geri döndü!
Takip Et:

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Seksenler’in daha önce sezonlarında Çağatay karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Ayrık, diziye tekrardan katıldı.

Seksenler’in Çağatay’ı geri döndü

Dizinin ilk sezonlarında Çağatay karakteriyle yer alan Ayrık, senaryo gereği Çağatay’ın Belçika’ya gitmesiyle dizinden ayrılmıştı.

Yeni bir hikâyenin başladığı Seksenler’de Belçika’da evlenen Çağatay, karısı ile birlikte ailesinin yanına gelir ve annesi Rukiye’nin karşısına çıkar.,

Ayrık, diziye geri dönmesi ile ilgili olarak ‘Burası zaten benim ailem. Evime geri dönmüş gibi hisediyorum’ sözlerini söyledi. Dizide Çağatay’ın eşi olan Amelia rolünü Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve 2019Miss Belçika güzeli Zeynep Demirel canlandırcak.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1Seksenlerİlker AyrıkSeksenler çağatayZeynep Demirel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı'nın saçı peruk mu, kendi saçı mı?
Müge Anlı'nın saçı peruk mu, kendi saçı mı?
Duygu Özaslan'ın babası neden öldü?
Duygu Özaslan'ın babası neden öldü?
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar

Popüler Haberler

2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
İŞKUR evde iş yapma şartları nelerdir? İŞKUR evde iş başvurusu nasıl yapılır?
Çukur 129. bölüm izle full, tek parça izle
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Süper Loto sonuçları 25 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Rüyada büyük fare görmek anlamı ve yorumu
Diyetisyenlere ne kadar maaş verilir? 2021 Kamu ve özel kuruluşlarda diyetisyen maaşları
Masum 430.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Altın ne kadar oldu? 25 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 25 Mayıs 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Baraj dizisindeki Canan karakteri kimdir?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Hekimoğlu 51. bölüm izle tek parça! Hekimoğlu son bölüm kesintisiz izle!
Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog kimdir? Seda Akman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.