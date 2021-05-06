Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun 20'li yaş pozları!

‘’ Yeşilçam’ın en güzel gülen yıldızı’’ ünvanı ile tanınan ünü oyuncu Gülşen Bubikoğlu da sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında. Yaptığı paylaşımlar ile adından da sıkça söz ettiren Bubikoğlu son trend olan 20 yaş akımına adım attı.

Sosyal medya hesabından 20’li yaşlarına ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Bubikoğlu, paylaşımına ‘’ 20’li yaşlar mı’’ notunu ekleyerek ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından çokça söz ettirdi ve yapmış olduğu bu paylaşımına beğeni üstüne beğeni yağdı.

1970’li yıllarda Yeşilçam sinema dünyasına adımını atan Gülşen Bubikoğlu ‘’ Gırgıriye’’, ‘’Leyla ile Mecnun’’, ‘’Yaban’’, ‘’ Görgüsüzler’’, ‘’Paramparça’’ gibi birçok başarılı filmde başrol olarak yer aldı ve son olarak da 1998 yılında ‘’ Affet Bizi Hocam’’ adlı dizide oynadı.

Şu anda 66 yaşında olan ünlü oyuncu uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürmektedir.