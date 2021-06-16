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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yeni Bergen mi oluyor? Oyuncu ilk kez açıkladı!

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır kısa süre önce İstanbul Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyunculuğu ile dikkat çeken Gökçe Bahadır rol aldığı projelerde sesi ile kendinden söz ettirirken Bergen filmi ile ismi geçen oyuncu iddialara yanıt verdi. İşte ayrıntılar

16 Haziran 2021 Çarşamba 11:51
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yeni Bergen mi oluyor? Oyuncu ilk kez açıkladı!
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Oyuncu Gökçe Bahadır kısa süre önce Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyunculuğu ile öne çıkan Bahadır kısa süredir projelerde yer almaması dikkat çekerken sesi ile gündeme gelen başarılı oyuncu magazin muhabirleri ile kısa bir sohbette bulundu.

Müzik ile ilgilenen oyuncu, pandemi döneminde çalıştığı için kendisini şanslı hissettiğini açıkladı. Aşı sırasının geleceğini söyleyen Bahadır, aşı olacağını söyledi.

Bergen filminden ayrılan Serenay Sarıkaya yerine Gökçe Bahadır’ın gelmesi iddiaları yer alırken Bahadır bu haberleri yalanladı.

Kendisine böyle bir teklifin gelmediğini söyleyen başarılı oyuncu “Öyle bir teklif olmadı. Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun.” dedi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 11:51
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Anahtar Kelimeler:
Bergen FilmiGökçe Bahadır
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