Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yeni Bergen mi oluyor? Oyuncu ilk kez açıkladı!

Oyuncu Gökçe Bahadır kısa süre önce Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyunculuğu ile öne çıkan Bahadır kısa süredir projelerde yer almaması dikkat çekerken sesi ile gündeme gelen başarılı oyuncu magazin muhabirleri ile kısa bir sohbette bulundu.

Müzik ile ilgilenen oyuncu, pandemi döneminde çalıştığı için kendisini şanslı hissettiğini açıkladı. Aşı sırasının geleceğini söyleyen Bahadır, aşı olacağını söyledi.

Bergen filminden ayrılan Serenay Sarıkaya yerine Gökçe Bahadır’ın gelmesi iddiaları yer alırken Bahadır bu haberleri yalanladı.

Kendisine böyle bir teklifin gelmediğini söyleyen başarılı oyuncu “Öyle bir teklif olmadı. Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun.” dedi.



