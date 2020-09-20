Ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin geçtiğimiz Nisan ayında Karan adında çocukları dünyaya gelmişti. Karanla birlikte pozlarını sosyal medyada paylaşan çift sürekli gündeme gelmeye başlamıştı. Yeni anne Fahriye Evcen Karan’a bakıcı tutmak istememiş ve annesiyle birlikte bakıcılığını üstlenmişti.
Ayrıca Fahriye Evcen’in büyüdükçe annesine benzediğini öne sürdü. Hatime Evcen ve Ramazan bey çocukları Fahriye’yi 1986 yılında dünyaya getirmişti. Fahriye Evcen annesine olan sevgisini özellikle Anneler Günü’ndeki paylaşımlarıyla dile getiriyor.
Son Güncelleme: 20.09.2020 12:17