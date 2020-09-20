Ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin geçtiğimiz Nisan ayında Karan adında çocukları dünyaya gelmişti. Karanla birlikte pozlarını sosyal medyada paylaşan çift sürekli gündeme gelmeye başlamıştı. Yeni anne Fahriye Evcen Karan’a bakıcı tutmak istememiş ve annesiyle birlikte bakıcılığını üstlenmişti.

Fahriye Evcen’in annesi Hatime Evcen’in gençlik yıllarına ait bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fahriye Evcen’in annesinin gençlik haline benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘Güzelliği annesinden almış’ gibi yorumlarda bulunurken, anne ve kız gündem oldu.

Ayrıca Fahriye Evcen’in büyüdükçe annesine benzediğini öne sürdü. Hatime Evcen ve Ramazan bey çocukları Fahriye’yi 1986 yılında dünyaya getirmişti. Fahriye Evcen annesine olan sevgisini özellikle Anneler Günü’ndeki paylaşımlarıyla dile getiriyor.