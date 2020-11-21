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Ünlü oyuncu Emre Kareyel, Gizem Demirci ile dünya evine girdi!

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan Emre Karayel, 8 senedir birlikte olduğu Gizem Demirci ile dünya evine girdi. Aile içinde nikah yapan çift kısa süreli bir balayına çıktı...

21 Kasım 2020 Cumartesi 21:32
Ünlü oyuncu Emre Kareyel, Gizem Demirci ile dünya evine girdi!
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Elde edilen bilgilere göre ünlü oyuncu Emre Karayel, Temmuz ayında nişanlandığı Gizem Demirci ile dünya evine girdi. Dün akşam yapılan tören ile evlendikleri söylenen Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinin nikahına yalnızca yakın dostların geldiği ifade edildi. Çiftin ne kadar mutlu oldukları yüzlerinden belli oluyordu.

Nikah merasiminde oyuncu Emre Karayel’in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onay gerçekleştirdi. Gelin Gizem Demirci’nin şahitliğini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Söylenenlere göre çift Bodrum’da kısa bir balayına çıkacak.


Ünlü oyuncu Emre Karayel nikahıyla ilgili olarak, “Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. 8 sene oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 21.11.2020 21:32
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Anahtar Kelimeler:
Emre KarayelGizem DemirciNikahEvlilik
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