Ünlü oyuncu Canan Ergüder'in sevenlerine kötü haber: Meme kanserine yakalandı!

TV ekranlarının sevilen dizilerinden 'Menajerimi Ara'da Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder'den hayranları ve sevenlerini üzen bir haber geldi. 43 yaşındaki başarılı oyuncu meme kanserine yakalandığını duyurdu.

1 çocuk annesi güzel oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavisine başlamak içi oynadığı dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Tedavi süreci için harekete geçen Canan Ergüder, sağlık durumunun şuan iyi olduğunu ve yaklaşık 1.5 ay önce kendisine konulan meme kanseri teşhisi sonrasında bir ameliyat geçirdiğini belirterek, bir süre sonra oynadığı Menajerimi Ara dizisinin ekibinde ayrılarak kemoterapi süreceğine geçeceğini ifade etti.

Ünlü oyucunun eşi Kenan Ece ile ailesinin de süreci yakından takip ettiği ve Canan Ergüder'e bu dönem içerisinde büyük destek verdikleri öğrenildi.