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Ünlü oyuncu Burak Sergen’den iyi haber! Oğlu duyurdu

Ünlü oyuncu Burak Sergen’den iyi haber geldi. Oğlu Cansın Sergen babasının entübeden çıkarıldığını sevenleri ile paylaştı. Koronavirüs salgınına yakalanan Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine can veren başarılı oyuncunun sağlık durumu iyiye gittiği oğlu tarafından açıklandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:46
Ünlü oyuncu Burak Sergen’den iyi haber! Oğlu duyurdu
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Kısa süre önce koronavirüse yakalanan başarılı oyuncu süreci ağır atlattı. Solunum güçlüğü çeken Burak Sergen, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sevenleri oyuncunun durumunu merak ederken oğlu Cansın Sergen babasının son durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İnstagram hesabından yapılan açıklamada babasının entübeden çıktığını, en kısa zamanda yoğun bakımdan çıkacağını duyuran Cansın Sergen babasının durumunun iyi olduğunu sevenleri ile paylaştı. Yaşının küçük olmasından kaynaklı babasından sonra Cansın Sergen’de koronavirüse yakalanmıştı fakat hafif atlatıldığı öğrenildi.


İşte Cansın Sergen’in babası Burak Yılmaz hakkında yazdığı paylaşım




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:46
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Anahtar Kelimeler:
Burak SergenKoronavirüsCansın SergenOyuncuSadakatsiz
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