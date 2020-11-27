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Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sevenlerini üzdü

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Şahin'in korona-virüse yakalandığı öğrenildi. Güzel oyuncunun hastalık nedeniyle İyi Aile Babası dizisinden ayrıldığı söylendi.

27 Kasım 2020 Cuma 23:19
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sevenlerini üzdü
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Tüm dünyada etkili olan korona-virüs salgı yeniden Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Salgından sanat dünyasının önemli isimleri de etkilendi. Son dönemlerde dizi ve müzik dünyasından birçok isimden korona-virüs haberleri ard arda gelemeye başladı.

BİR SÜRE SETLERDEN UZAK KALACAK


"İyi Aile Babası" dizisinde rol alacağı söylenen sevilen oyuncu Bahar Şahin’in korona-virüse yakalandığı haberleri geldi. Testinin sonucu pozitif gelen ünlü oyuncu aldığı karar ile setlere bir süre ara vereceği öğrenildi. başlamadan iki önemli değişiklik oldu. Dün korona-virüs test sonucu pozitif çıkan Bahar Şahin bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

ESLEM AKAR İLE ANLAŞTILAR

"İyi Aile Babası" dizisi daha başlamadan iki oyuncu değişikliğine gitti. Virüs nedeniyle Şahin'in ayrılmak istediğini yapım şirketine iletmesinden sonra güzel oyuncunun yerine Eslem Akar'la anlaşıldı. Akar "İyi Aile Babası" dizisinde daha önce Güvercin dizisi projesinde partneri olan Berke Üsdiken ile rol alacak.

Çekim çalışmaları başlayacak olan dizinin setinde senarist değişikliği yapıldı. Hakan Algül'ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer'in yerine Selçuk Aydemir'le anlaşıldığı gelen bilgiler arasında.



Son Güncelleme: 27.11.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Bahar ŞahinKorona-virüs
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