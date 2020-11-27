Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sevenlerini üzdü

Tüm dünyada etkili olan korona-virüs salgı yeniden Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Salgından sanat dünyasının önemli isimleri de etkilendi. Son dönemlerde dizi ve müzik dünyasından birçok isimden korona-virüs haberleri ard arda gelemeye başladı.
BİR SÜRE SETLERDEN UZAK KALACAK
ESLEM AKAR İLE ANLAŞTILAR
"İyi Aile Babası" dizisi daha başlamadan iki oyuncu değişikliğine gitti. Virüs nedeniyle Şahin'in ayrılmak istediğini yapım şirketine iletmesinden sonra güzel oyuncunun yerine Eslem Akar'la anlaşıldı. Akar "İyi Aile Babası" dizisinde daha önce Güvercin dizisi projesinde partneri olan Berke Üsdiken ile rol alacak.
Çekim çalışmaları başlayacak olan dizinin setinde senarist değişikliği yapıldı. Hakan Algül'ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer'in yerine Selçuk Aydemir'le anlaşıldığı gelen bilgiler arasında.