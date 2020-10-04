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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti

Sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz bu sefer affetme. Kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajı atan takipçisini ifşa ederek susmayacağını söyleyerek gözdağı verdi.

04 Ekim 2020 Pazar 22:11
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti
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Yahşi Cazibe ile adını duyuran , Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile hayran kitlesini arttıran ve karakterin çok sevilmesiyle ününe ün katan Aslıhan Gürbüz, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden taciz eden bir takipçisini ve taciz mesajını yayınlayarak ifşa etti. 


Kendisine ahlaksızca mesaj atan takipçisinin hesabını sosyal medya üzerinden paylaşarak susmayacağını dile getiren Gürbüz adam olacaksınız diyerek sert bir çıkış yaptı. Yayınlanan hesabını gören kişi ise dikkat çekmek için yaptığını belirterek kendini savunurken Aslıhan Gürbüz utanç yaşamadan anlamıyorsunuz diyerek tepsinin sürdürdü.

 



Son Güncelleme: 04.10.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan GürbüzTacizIfşa
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