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Ünlü model Trista Mikail tatil için Türkiye'de!

Amerikalı ünlü model Trista Mikail, karantina sonrasında normalleşme ile birlikte ilk yurt dışı tatili için Türkiye'yi tercih etti.

06 Ekim 2020 Salı 10:07
Ünlü model Trista Mikail tatil için Türkiye'de!
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Amerikalı ünlü model Trista Mikail, ülkesini esir alan korona virüs pandemi hastalığı sonrasında normalleşmeyle birlikte yurt dışı tatiline çıktı.

Güzel model Mikail, pandemi sonrasında çıktığı yurt dışı tatili için Türkiye'ye seçti.

İstanbula gelen güzel model kültür başkenti Megakent'te bir kaç gün tatil yaptıktan sonra rotasını kapadokya'ya çevirdi.

Dünyaca ünlü model hem tatil hemde işini aynı anda yapıyor. 


İstanbul!a gelen güzel model ünlü bir derginin çekimleri için burda poz verdi.

Ayrıca model Mikail, Nevşehir kapadokya bölgesinde de yapılan  fotoğraf çekiminden kısa bir videoyu sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştı.

İşte dünyaca ünlü model Trista Mikai'in Türkiye tatilinden özel pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 10:07
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Trista MikailAbdli Model Trista Mikail
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