Ünlü model Sylvie Meis ve sanatçı Niclas Castello evlendi

Bir dönemin dünyaca ünlü mankenlerinden Sylvie, uzun zamandır aşk yaşadığı sanatçı Niclas Castello ile evlendi. Ünlü çiftin düğünü İtalya’nın en ünlü şehirlerinden Floransa’da yapıldı. Çift düğün için Villa Cora’yı tercih etti.

Sylvie Meis’i düğünde damada eski eşi Rafael van der Vaart’dan dünyaya gelen oğlu Damian getirdi. Sylvie ve Niclas çiftinin düğünlerine aileleri ve yakın arkadaşları katılım gösterdi. Ünlü model Meis törende Galia LAhav tarafından yapılan gelinliği giydi.

Sylvie Meis düğünden önce sosyal medyadan paylaştığı gönderide ‘Evet demeye hiç bu kadar hazır olmamıştım’ demişti. Sylvie ve Niclas çiftinin evlilikleri arkadaşları ve takipçileri tarafından sosyal medyada kutlandı.